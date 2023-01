Bonus una tantum per i dipendenti pubblici | ecco quando arriva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023)unaper i. La misura è pari all’1.5% della retribuzione ed è stata assegnata dalla Ragioneria generale dello Stato. Le somme vengono erogate su tredici mensilità e nel complesso lo stanziamento previsto è pari a un miliardo di euro. La misura è stata inoltre adottata come soluzione alternativa agli scatti contrattuali che non è stato possibile finanziare per mancanza di fondi. Sciopero generale in Italia contro la legge di Bilancio e scuole chiuse:dove e le date Regione per Regione Importo delunaper iPer quel che riguarda l’importo delunache spetterà ai, sono ...