Bonelli | No ai 5S nei Verdi Ue E Conte lo fa nero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ambire alla costruzione di un soggetto sempre più grande e che faccia dell’Ambiente la propria stella polare dovrebbe essere la priorità deieuropei. Proprio per questo dopo la richiesta di adesione al gruppo da parte del Movimento 5 Stelle c’era da aspettarsi sorrisi, baci e abbracci. E invece niente di tutto questo è accaduto. Anzi i co-portavoce deiitaliani, Angeloe Barbara Evi, hanno annunciato un dossier per chiedere di respingere la richiesta di ingresso del M5S neieuropei. Veto sul M5S del leader ambientalista Angeloche in Italia sta con chi vuole l’inceneritore Nel documento vengono riportate “ragioni di democrazia interna” a partire dal fatto che M5S “ha governato insieme alla destra estrema di questo Paese violando i diritti dei migranti”. Un’affermazione ...