Bolognamania | nel segno di Orsolini

Thiago Motta ,post - partita, si è lamentato del tempo effettivo della gara ma la realtà dei fatti è che probabilmente i rossoblù avrebbero fatto fatica a centrare la porta anche se la partita ...La prossima sfida contro la Cremonese è sicuramente alla portata della squadra rossoblù, sperandorientro di qualche assente: nonostante la vittoria, Arnautovic manca molto a questa squadra che ...

Bolognamania: attivi ma imprecisi | Serie A Calciomercato.com

Bolognamania: non basta Orsolini | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Bologna | Orsolini | «Buone prestazioni | ma servono i punti» Zazoom Blog

Bolognamania: si ricomincia con i ritmi dell'estate… Calciomercato.com

Bologna Mania, ecco il poster in regalo con il giornale: "Due anime ... il Resto del Carlino

Iscrizione avvenuta con successo. “Sono il giocatore che è a Bologna da più tempo: in questi anni mi sono responsabilizzato, sono contento di dare il mio contributo e voglio continuare così”: ancora c ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...