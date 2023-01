Energia, secondo le stime dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre ammonterebbe a ben 91,5 miliardi di euro il rincaro delle2022 sostenuto da famiglie e imprese. Le spese per l'energia elettrica sono aumentate del 109,5%, provocando in termini monetari un extra costo pari a 58,9 miliardi, mentre quelle del ...AGI -2022 il caroha comportato un incremento dei costi per famiglie e imprese stimato in 91,5 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Lo calcola l'Ufficio studi della Cgia, secondo il ...

Caro bollette, la Cgia: nel 2022 un aumento di 91,5 miliardi TGCOM

Bollette, nel 2022 stangata da 91,5 miliardi. Ma non tutti ci hanno rimesso: nel mirino dell’Agenzia delle En… La Stampa

Bollette: Cgia, nel 2022 aumento di 91,5mld - LaPresse LAPRESSE

Bollette, nel 2022 la spesa per le famiglie è più che raddoppiata: ecco il report Globalist.it

Cosa succederà nel 2023 Stipendi, mutui, bollette: cosa cambia con l’anno nuovo Corriere della Sera

Il Nordest è l’area più interessata dagli aumenti dove la stima degli extracosti per energia elettrica e gas è salita del 118,1%. In Trentino si è registrata un +118,3% CAROVITA Bollette, in arrivo nu ...Per famiglie e imprese un extra-costo da 58,9 miliardi; per il metano spese cresciute del 126,4% Bollette, maxi stangata per famiglie e imprese: nel 2022 aumento da 91,5 miliardi di euro Un incremento ...