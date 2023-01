Bollette gas | Giorgetti | «A febbraio calano del 40% Ita | 2 mesi per chiudere con Lufthansa»

(Di sabato 28 gennaio 2023)giù del 40%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo, a un evento elettorale della Lega a Milano: «Non voglio dire cose che poi non...

È il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ad annunciare la portata del calo delledela partire da inizio febbraio, quando l'Arera, l'ex Autorità per l'energia, aggiornerà le ...... quando si esauriranno le misure contro il caroinserite nella legge di bilancio. Lo ha ...al lavoro su un nuovo pacchetto di misure per fronteggiare un eventuale rialzo dei costi di luce e...

A proposito del gas, "non voglio dire cose che magari non si verificheranno, ma credo che a inizio febbraio le nuove tariffe saranno circa il 40% in meno ...Il prezzo del gas scenderà. Già a partire dai primi giorni di febbraio. La previsione è del ministro dell'Economia e delle ...