Boldrini | “Da oggi sono iscritta al Partito Democratico”

(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA – “Daal! Ho ritirato la tessera al PD Centro Storico-Roma, ringrazio i/le militanti per l’accoglienza. Nonmai stataa unprima d’ora, questa è una decisione che ho maturato dopo aver partecipato ai lavori del comitato costituente che ha redatto il Manifesto, di cui condivido i contenuti”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei deputati, Laura, parlamentare del Pd. “È il momento – aggiunge – di partecipare attivamente per dare concretezza al processo di radicale rinnovamento del. Che sia, laburista, ambientalista, femminista, europeista, pacifista e che abbia, se lo decidiamo, anche un nuovo nome. ...

Laura Boldrini ora è ufficialmente un membro del Pd. L' ex presidente della Camera ha infatti annunciato di aver preso la tessera dem . 'Da oggi sono iscritta al Partito Democratico. Ho ritirato la tessera ...

