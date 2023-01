Bob | Mondiali St Moritz 2023 | Andreutti 15esima dopo le prime due run del singolo femminile

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sul budello di St., in Svizzera, si sono aperti idi bob con ilche vedeva protagonista anche la nostra Giada. La 27enne friulana èledue run della gara, che si concluderà nella mattinata di domani con la terza e quarta prova. In testa c’è la tedesca Laura Nolte con un tempo totale di 2:22.21, davanti all’americana Kaillie Humphries, distante +0.27 e la connazionale Lisa Buckwitz a +0.49. L’azzurra è invece a +3.76 dalla testa. CALENDARIOSportFace.

Moritz, il primo storico podio individuale dell'Italia aidi skeleton. Secondo al termine ... così come ai compagni del- riporta il sito del Coni - . Ringrazio il direttore tecnico Oioli ...Grazie ai miei amici e alla mia famiglia che sono venuti in Svizzera a tifare insieme alla mia fidanzata Lucia e così ai compagni del. Ringrazio il direttore tecnico Oioli e gli allenatori ...

