Binario 21 | Fabio Fazio e Liliana Segre | il viaggio nella memoria per non dimenticare VIDEO

(Di sabato 28 gennaio 2023) La Rai ha celebrato la Giornata dellacon21,ha ripercorso il terribileverso Auschwitze e i giorni della persecuzione nazistagiornata delladella Shoah,, attraverso21, hanno ripercorso ildella Senatrice a vita da Milano ai campi di concentramento. Da quel, in quegli anni partirono, ventitré convogli stipati all'inverosimile. Dal21, il 30 gennaio 1944, partì anche: "605 persone sul treno, dove c'ero io.Di queste 605 persone ne sono tornate solo 22. Sono i nomi in arancione ...

Nella giornata della memoria della Shoah,Fazio e Liliana Segre , attraverso21 , hanno ripercorso il viaggio della Senatrice a vita da Milano ai campi di concentramento. Da quel, in quegli anni partirono, ventitré ...

Liliana Segre è stata la protagonista assoluta della serata del 27 gennaio. Binario 21 è stato visto da oltre 4 milioni e mezzo di spettatori.La testimonianza al Memoriale della Shoah nel Giorno della Memoria. L’intervista, di Fabio Fazio, è andata in onda su Rai1 ...