Il piccolo avrebbe raccontato tutti i dettagli al papàdel nido, la segnalazione dalle stagiste L'attività investigativa trae origine dalle segnalazioni di alcune studentesse di un ...Sei misure giudiziarie a carico della titolare di un asilo nido e di 5 maestre sono state emesse dal Tribunale di Milano a causa dei presunti metodi coercitivi e violenti esercitati nella struttura, ...

Bimbi "derisi e sbattuti per terra", inchiesta in un asilo nido del Milanese: sei misure cautelari contro le maestre TGCOM

Vanzago: bimbi maltrattati al nido davanti alle stagiste. Indagate titolare e maestre IL GIORNO

Bimbi maltrattati, sei misure cautelari in un asilo nel Milanese Giornale di Brescia

Bimbi maltrattati, sei misure cautelari in un asilo nel Milanese La Prealpina

Bimbi maltrattati, sei misure cautelari in un asilo nel Milanese - Cronaca Agenzia ANSA

La titolare di un asilo nido della provincia di Milano e cinque maestre - sono tutte italiane di età compresa tra i 26 e i 43 anni - sono accusate di avere maltrattato i bimbi che erano stati affidati ...Bambini sbattuti per terra, strattonati per i fianchi, lasciati piangere chiusi in una stanza o anche messi a dormire in bagno. È questa la realtà che hanno ...