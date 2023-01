Bimbi «derisi e sbattuti per terra» dalle maestre all' asilo di Milano | indagate la direttrice e 5 collaboratrici per ?maltrattamenti?

, secondo quanto ricostruito, hanno subìto per mesi i comportamenti violenti di cinque maestre e della titolare dell'istituto. Il tribunale di Milano ha emesso nei loro confronti una 'misura ...e sbattuti per terra' Le indagate, secondo quanto riferito dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, 'urlavano nei confronti dei bambini usando anche espressioni scurrili o li ...

Bimbi «derisi e sbattuti per terra» dalle maestre all'asilo di Milano: indagate la direttrice e 5 collaboratri ilmessaggero.it

Bimbi derisi e sbattuti a terra: indagate cinque maestre di un asilo nido del Milanese Secolo d'Italia

Bimbi "derisi e sbattuti per terra", inchiesta in un asilo nido del Milanese: sei misure cautelari contro le maestre Notizie - MSN Italia

Bimbi “sbattuti per terra e derisi” in un asilo nido nel Milanese ... La Stampa

Film sulla Shoah per ragazzi: cinque proposte • TAG24 Tag24

Un asilo nido a Vanzago (Milano) è al centro di un'indagine per maltrattamenti sui bambini e 5 maestre e la titolare sono state sottoposte a misure cautelari dal Tribunale di Milano. Si parla di presu ...Derisi, sbattuti per terra, svegliati all'improvviso, presi per i fianchi: bambini da zero a cinque anni, che sarebbero stati vittime di ripetuti ...