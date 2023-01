Big match con vista quarto posto | domani al PalaFlorio arriva la Wow Green House Aversa

(Di sabato 28 gennaio 2023) C’è da superare lo scoglio Wowper restare in scia all’OmiFer Palmi nella corsa al, al momento distante due lunghezze. Ne è consapevole il Gruppo Stamplast M2GBari che, messa alle spalle la sconfitta al tie-break contro l’Avimecc Modica, torna al PalaFlorio a caccia di punti pesanti nella super sfida contro la compagine campana, appaiata ai biancorossi in classifica a quota 27 punti. Gli uomini di coach Beppe Spinelli sono pronti a lasciare il segno come già accaduto nella gara di andata, decisa al quinto set da uno straordinario Paoletti in fase offensiva (per l’op35 punti a referto al termine deldisputato al PalaJacazzi). Dal canto loro glini si presentano a Bari con ...

Dove vedere in tv e streaming ilvalido per la 24a giornata di Serie C CHIAVARI - Sabato 28 gennaio 2023, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena ilVirtus Entella - ...fra Pastorfrigor Stay e Valenzana Mado di r.m. Dopo il turno infrasettimanale la serie D torna in campo con la 24° giornata che vedrà il Casale atteso dalla trasferta di Borgosesia dove i ...

Domani la finale di Coppa Italia di A2: Roma Volley Club verso il big match con Brescia RomaToday

Serie B, Genoa-Pisa: big match al Ferraris. Gila vuole mettere la sesta, Moreo si candida TUTTO mercato WEB

Il big match domani tra Stella Rossa e Alfonsine il Resto del Carlino

Napoli-Roma, ecco le quote maggiorate per il big match del Maradona La Gazzetta dello Sport

Il Big Match della settimana: Napoli-Roma Tuttosport

Brutta notizia per i tifosi, adesso non c’è più nulla da fare. Giornata di vigilia per il Napoli, che domani affronterà la Roma nel big match di Serie A. Tra le mura del Maradona, la formazione di ...Dopo il turno infrasettimanale la serie D torna in campo con la 24° giornata che vedrà il Casale atteso dalla trasferta di Borgosesia dove i nerostellati cercheranno di uscire con un risultato positiv ...