(Di sabato 28 gennaio 2023) È calato il sipario sulla penultima giornata degli/IBU Cupdi scena a(Svizzera). Sulle nevi elvetiche sono stati i due inseguimenti a emettere il verdetto sui migliori di questo day-3 della rassegna continentale. Le donne hanno dato il via alle danze ed è stata la tedesca Selina Grotian a imporsi con un solo errore nei quattro poligoni (terza serie). La teutonica ha saputo cogliere alla perfezione l’occasione, visto che tutto sembrava nelle mani della svedese Tilda Johansson, con una prestazione al tiro immacolata nelle tre serie. Nell’ultima però la tensione ha fatto la differenza e i due bersagli mancati hanno sorriso alla tedesca, mentre la scandinava si è dovuta accontentare della piazza d’onore a 17.6. A completare il podio è stata la francese Gilonne Guigonnat a 23.6 (0+0+0+1). In ...

Ai Campionatidi2023 in corso a Lenzerheide, Svizzera, da segnalare la bellissima prestazione del piemontese Marco Barale, 17º al traguardo con un errore nella sessione di tiro in piedi e un ...L'ucraina Anastasiya Merkushyna ha vinto la sprint femminile agli2023 di, in corso nella località svizzera di Lenzerheide. La 28enne ha avuto la meglio con il tempo di 23'14 5 grazie alla sua precisione al poligono, terminato senza errori, e a una ...

Biathlon - Europei, Bjoentegaard conquista l'oro nella Sprint. Barale ... FondoItalia.it

Biathlon - Bravissimo Marco Barale: è 17° nella Sprint agli Europei IdeaWebTv

Europei biathlon, 36° posto per Eleonora Fauner nell'inseguimento FISI FVG

Biathlon, Europei Open/IBU Cup Lenzerheide 2023: Michela Carrara è ottava nell'inseguimento femminile OA Sport

Sci nordico, sci alpinsimo e biathlon - Programma e orari delle gare ... FondoItalia.it

Grande soddisfazione per il quartetto composto da Fabiola Miraglio Mellano, Carlotta Gautero, Nicola Giordano e Michele Carollo ...Ai Campionati europei di biathlon 2023 in corso a Lenzerheide, Svizzera, da segnalare la bellissima prestazione del piemontese Marco Barale, 17º al traguardo con un errore nella sessione di tiro in pi ...