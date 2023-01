Bianca Atzei | la dedica al suo bambino | “Il tuo profumo è diventato il mio”

Leggi su diredonna

è diventata mamma per la prima volta il 18 gennaio 2023 di Noa Alxander, frutto dell'amore con Stefano Corti, a cui è legata dal 2019. Entrambi dal giorno della nascita hanno voluto condividere in più occasioni sui social le emozioni che stanno provando in questo momento, comprese le nottate insonni che si possono vivere quando si ha un neonato in casa. Nel 2021 la cantante aveva avuto un aborto spontaneo, episodio che le aveva provocato grande dolore, ma non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un figlio e oggi che lo ha realizzato non può che essere al colmo della gioia. Una sensazione condivisa anche dal compagno, che ha voluto documentare il momento del parto dal punto di vista del papà con un video che è stato mostrato nell'ultima puntata de Le Iene.