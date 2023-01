Berlusconi | “Non basta ricordare la Shoah | difendere Israele”

(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA – “Non, come facciamo oggi, nel Giorno internazionale della memoria: non ha senso piangere gli ebrei uccisi se non si sta dalla parte di quelli vivi, delle Comunità Ebraiche che spesso anche oggi sono vittime di pericolosi atti di antisemitismo. Ma soprattutto nonse non si difende lo Stato di, che è una grande democrazia amica dell’Italia, è lo Stato degli Ebrei, che ha accolto i sopravvissuti all’olocausto, ed è la garanzia che nulla di simile potrà mai più accadere in futuro”. E’ quanto scrive sui social il leader di Forza Italia, Silvio(foto), in occasione del Giorno della Memoria. L'articolo L'Opinionista.

