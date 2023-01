Bergamo-Milano in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia femminile 2023 volley

(Di sabato 28 gennaio 2023) Inizia il conto alla rovescia per1991-VerodellaA1di. Le rossoblù di Stefano Micoli hanno eliminato a sorpresa Scandicci e vanno a caccia di un’altra grande prestazione nel derby lombardo. Dall’altra parte della rete ci saranno le ragazze di Marco Gaspari, che hanno battuto in tre set Casalmaggiore e vogliono continuare la loro marcia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

Milanesi in campo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno nella seconda Semifinale della Final Four che mette in palio il trofeo nazionale. Gaspari e Orro: "Attenzione e concentrazione su ogni pallone ...Sabato 28 gennaio sono in programma le semifinali della Coppa Italia: alle 18 andrà in scena il match fra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara mentre a seguire scenderanno in campo ...