Beautiful | anticipazioni 30 gennaio - 4 febbraio 2023 | la confessione di Jack

(Di sabato 28 gennaio 2023) Una sconvolgente verità verrà a galla nelle puntatedal 30al 4Finnegan, infatti, confesserà a sua moglie Li di essere il padre biologico di Finn. Lei sconvolta lo costringerà a rivelarlo anche al figlio. Nel frattempo, Hope si metterà contro tutti per poter avere un rapporto con suo padre Deacon mentre Thomas sarà geloso di Zende e Paris., trame puntate 30- 4: Hope si mette contro tutti per suo padre Deacon Brooke tenterà in tutti i modi di convincere Hope che far rientrare il padre nella sua vita è una pessima idea ed anzi ciò preoccupa lei e tutta la famiglia. Nel frattempo, Steffy, secondo le tramesettimanali, parlerà della ...