BB14 | Masciarelli suona la carica | “Ho sposato un progetto | ora vinciamo gli scontri diretti”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bergamo. “Mi sono aggiunto a una squadra abbastanza giovane, io posso darle molto atletismo e un pochino d’esperienza. Posso dare una grossa mano difensivamente occupando più ruoli, ma soprattutto houn”. Alla decima maglia in carriera, l’ala-guardia Dariosi ripresenta a una settimana dal suo approdo alla Bergamo Basket 2014: “Mi sono ambientato bene, è stata una scelta ponderata, perché unè difficile da trovare, anche su me stesso. Sono tutti ragazzi super, alla mano, gente che ha voglia di lavorare e migliorarsi. Nessuno si tira indietro, nemmeno in allenamento. Una motivazione in più”. Ad accoglierlo, lo sponsor (“Ma preferiamo chiamarla collaborazione, sinergia”) Francesco Ferretti, responsabile marketing FerrettiCasa: “L’ultimo incontro coi giocatori, con gli altri nuovi ...

Anche con l'ultimo innesto,(8 punti in 22 minuti) lasi è dimostrata inferiore ad avversari non trascendentali. Ci vuol altro per centrare la salvaguardia della serie cadetta. ...Non ce l'ha fatta laa espugnare il parquet del Palermo. Si torna a casa, dunque, con il secondo flop consecutivo (... Del Palermo sono piaciuti in particolare, Costa e Marciano, i quali ...

Basket. Torino fa sua la sfida con la Mascio anche nel girone di ritorno di regular season. Niente da fare per la BB14 superata tra le mura amiche dal Padova. Torino fa sua la sfida con la Mascio anch ...Visto, piaciuto, sottoposto immediatamente al battesimo del fuoco. E pure perfezionista: “Dio mi ha dato queste braccia lunghe, a qualcosa dovranno ...