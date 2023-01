Basket | Serie A | Varese batte Brescia e sale al quinto posto | Scafati sorprende Venezia

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si sono svolti questa sera i due anticipi della 17ma giornata dellaA 2022-2023 die lo spettacolo non è di certo mancato. Nel match delle 19:30 è arrivato il successo casalingo dicontro una Germaniormai sempre più in crisi, mentre nell’incontro delle 20:30ha ribaltato il pronostico contro. OPENJOBMETIS– GERMANI80-72 (15-16, 29-22, 27-17, 9-17)sconfiggeper 80-72 e torna a sorridere dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Trento. Gli ospiti cominciano meglio e si portano sul 14-4, ma poi i padroni di casa reagiscono e soprattutto grazie a Colbey Ross e Tariq Owens accorciano sul -1 prima della fine dei primi dieci minuti (15-16). In ...

Openjobmetis Varese batte Germani Brescia per 80 - 72 nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Markel Brown, il quale mette a segno 16 punti, che servono a regalare la vittoria a Varese.

