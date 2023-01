Basket | Serie A 2023 | Milano ospita Trento | la Virtus Bologna aspetta il Verona

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la 17ma giornata dellaA 2022-di. Tra sabato e domenica scenderanno in campo tutte le sedici squadre presenti nel campionato italiano e il divertimento di certo non mancherà. Nel primo anticipo di questa sera (ore 19:30) si sfideranno Varese e Brescia. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in campionato (rispettivamente controe Treviso) e cercheranno dunque il riscatto (specialmente la squadra di Alessandro Magro ha assolutamente bisogno di vincere dopo quattro cadute di fila traA ed EuroCup. Alle 20:30 di oggi si sfideranno Scafati-Venezia, un match tra due squadre non proprio in forma in quest’ultimo periodo in campionato: da una parte il gruppo Attilo Caja ha perso le ultime tre partite, mentre dall’altra la squadra ...