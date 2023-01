Basket | Nba | la maglia di James in gara-7 del 2013 venduta per 3 | 7 milioni di dollari

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - La casa d'aste Sotheby ha battuto unadei Miami Heat indossata da LeBronnel primo tempo di-7 delle Finalscontro i San Antonio Spurs per la cifra di 3,7di. È un record per un pezzo di memorabilia di, piazzandosi al terzo posto tra le maglie indossate dietro a quella di Michael Jordan nelle Finals del 1998 (10.91) e quella con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della "Mano de Dios" (9.28).

