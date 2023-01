Basket femminile | Serie A | Schio batte Ragusa e rafforza il primato in classifica | San Giovanni Valdarno supera la RMB Brixia Brescia

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si è aperta questa sera con i primi due anticipi la 18ma giornata dellaA 2022-2023 di. Nella prima partita è arrivata la vittoria di Sancontro la RMB, mentre nella secondaha sconfitto. BRUSCHI GALLI BK SAN– RMB82-79 (18-27, 17-14, 27-16, 20-22) Successo al fotofinish per Sannello scontro salvezza contro la(82-79). Le ospiti partono meglio e chiudono il primo quarto con il +9 (18-27), ma poi nei due quarti centrali la squadra di Matassini ...

Pinotti: "Rimaniamo con i piedi per terra, la favorita di questo campionato è e rimane Castelnuovo Scrivia, dobbiamo dare il massimo per arrivare in fondo alla regular season da primi"