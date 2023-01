Baroni a Lecce | ‘Troppa Leggerezza ma Nessun Dramma | Maleh solo una Distorsione’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Marco, allenatore del, ha esternato tutto il suo sdegno ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Salernitana: “I nostri tifosi meritano sempre i nostri ringraziamenti, i ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano. Ci stiamo facendo penalizzare dagli errori, prendiamo gol a causa di leggerezze che ci complicano le cose. Loro si sono abbassati molto ma nel primo tempo abbiamo avuto diverse opportunità, dobbiamo analizzare la partita senza drammi”. COSA MANCA – “Non è facile affrontare una squadra schierata a 5 dietro. Abbiamo cercato soluzioni, alcune non hanno funzionato. Quando ci si trova in queste situazioni bisogna saper sfruttare le occasioni. Non pensavamo di aver fatto niente di male, ma adesso dobbiamo ritrovare la serenità e lavorare con impegno”. SU COLOMBO – “Lorenzo si è mosso bene, tutti si aspettano sempre il gol. In un ...