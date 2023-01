Barbara e Davide abbattono tutte le barriere e trovano lavoro | “Un grande sogno che si realizza”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un appello sentito, su un tema non rinviabile. Rivolto alle aziende del territorio pisano: "Assumete persone disabili". Il garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, parla soprattutto alle nuove imprese. "E' una doppia chance: vale per chi non ha un impiego, e quindi neppure autonomia, e anche per le piccole e medie attività". Sì, perché "valorizzando le caratteristiche di ciascuno, si troveranno grandi risorse". Il riferimento è la legge numero 68 del 1999 che riserva posti alle persone disabili sia negli enti pubblici che nei privati.