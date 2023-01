“Bambini sbattuti a terra | strattonati e derisi” | maltrattamenti in un asilo nido del Milanese Sei misure cautelari per le maestre e la titolare

(Di sabato 28 gennaio 2023)”. O, ancora, “colpiti con palline o altri oggetti” per “farli cadere” a“per scherno”. Sono solo alcuni degli episodi di maltrattamento che i carabinieri di Legnano hanno documentato nel corso di un’indagine su undi Vanzago, nel. I bimbi, secondo quanto ricostruito, hanno subìto per mesi i comportamenti violenti di cinquee delladell’istituto. Il tribunale di Milano ha emesso nei loro confronti una “misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria” oltre a vietare loro l’esercizio della professione. Le donne, tutte italiane, di età compresa tra i 26 e i 43 anni, sono ritenute responsabili di “reiterati ...

