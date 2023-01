“Aveva ragione Meghan” | amara sorpresa per il Principe Harry | situazione imbarazzante

Leggi su newstv

(Di sabato 28 gennaio 2023) Stretto in un cerchio di isolamento sempre più piccolo. Non è un periodo facile per, tra popolarità a picco e problemi con la vendita della sua autobiografia nella sua città di residenza Di polverone i Sussex ne hanno sollevato non poco negli ultimi mesi: dall’intervista ‘bomba’ rilasciata a Oprah alla quale ha fatto seguito il documentario-scandalo trasmesso su Netflix, per finire con la ‘clamorosa’ autobiografia di, l’ex coppia reale ha portato a galla le cause di molti dei malumori che li avrebbero portati a lasciare il Regno Unito e trasferirsi in California. Il Duca di Sussex sempre più solo (Newstv)Ma, stando alle ultime indiscrezioni, le conseguenze non sarebbero state quelle sperate scatenando un vero e proprio effetto boomerang contro il secondogenito di Re Carlo III., nella fattispecie, si starebbe pentendo ...