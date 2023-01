«Avete mai visto | a occhio nudo | la Via Lattea?» Ecco perché combattere l' inquinamento luminoso e andare ogni tanto alla ricerca della notte scura

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 gennaio 2023) Buio in città. «mai, a, la Via?». Quando l’astronomo Paolo Ochner, responsabiledivulgazione scientifica presso l’Osservatorio di Asiago, pone questa domanda ai giovani studenti di Astronomia, di solito piùmetà risponde “no”. Non c’è da stupirsi: esistono ragazzi che il firmamento con centinaia di astri non l’hanno mai ammirato. Dal secondo dopoguerra, il cielo notturno è diventato sempre più “sporco”, a causa dell’eccesso di illuminazione prodotta dalle nostre città e dal territorio antropizzato. La luce dell’oscurità. Lo spettacoloViadal CimonPala, Passo Rolle, Trentino. Christian Schipflinger. Tant’è che il 28 febbraio 1991 è stata proclamata la ...