Avellino-Latina | i convocati di Massimo Rastelli

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la ventiquattresima giornata del campionato di serie C, girone C, misterha diramato la seguente lista di: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 33 Antignani; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 13 Benedetti, 15 Aya, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 38 Musto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 36 Fusco. REPORT Jacopo Dall’Oglio, Pasquale Pane continueranno in questi giorni il programma di lavoro differenziato e terapie per smaltire i rispettivi infortuni. Gianmaria Zanandrea non è stato convocato per un’infiammazione al tallone. Sta seguendo un programma di ...

. In vista del match tra, previsto per domani alle ore 14.30 e valevole per la 24giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del ...... Agrigento 8 Alessandria - 1 Ancona 5 Aosta - 2 Arezzo 2 Ascoli Piceno 5 Asti - 03 Bari 8 ...5 Frosinone 5 Genova 4 Gorizia - 0 Grosseto 3 Imperia 5 Isernia 3 L'Aquila - 1 La Spezia 48 ...

Avellino-Latina, Rastelli: "Gara difficile ma ora dobbiamo accelerare" Ottopagine

Avellino-Latina: Rastelli recupera un centrocampista Ottopagine

Verso Avellino-Latina. Il focus sugli uomini di Di Donato SportAvellino.it

Avellino-Latina, Rastelli: "Vogliamo la prima vittoria del 2023, è giunto il momento di accelerare" AvellinoToday

Avellino – Latina, i precedenti: 4 vittorie biancoverdi, 2 i blitz dei laziali SportAvellino.it

La conferenza stampa di Daniele Di Donato, allenatore del Latina, alla vigilia della trasferta in casa dell'Avellino valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Come ...RASTELLI PRIMA DI AVELLINO-LATINA – Smaltito il k.o. di Messina, per l’Avellino di Massimo Rastelli è giunto il momento di conquistare la prima vittoria del 2023 contro il Latina. Queste le parole del ...