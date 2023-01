Avatar 2 batte Il Risveglio della Forza | è il quarto film con i più alti incassi di sempre

(Di sabato 28 gennaio 2023) Inarrestabile il dominio deldi James Cameron al box-office.: La Via dell'Acqua ha ufficialmente superato glidi Star Wars: Episodio VII. I dati condivisi dal portale Deadline parlano chiaro:: La Via dell'Acqua è un successo commerciale senza precedenti. Il sequel deldi James Cameron ha incassato 2,74 miliardi di dollari al box-office globale, superando addirittura quelli generati da Star Wars: Ilnel 2015, ovvero 2,07 miliardi. Un risultato storico che posiziona2 alcon glipiùdi. Può sembrare paradossale, ma al primo e al secondo posto troviamo ...

