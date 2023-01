Australian Open 2023 | Sabalenka vincitrice senza bandiera

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Arynatrionfa all’. Accanto al nome della tennista della Bielorussia, in sovrimpressione in tv così come nell’albo d’oro, non compare ladel paese di appartenenza. Il nome dellaè abbinato ad unaneutra. Il tema è di attualità in relazione al pressing del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul Comitato olimpico internazionale. Il Cio potrebbe consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare ‘a titolo individuale’ alle Olimpiadi di Parigi 2024. La soluzione è stata aspramente criticata da Zelensky. L'articolo proviene da Italia Sera.

Aryna Sabalenka (WTA 5) ha conquistato il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam. La bielorussa, alla prima finale in un Major, ha fatto suoi glibattendo in rimonta 4 - 6 6 - 3 6 - 4 Elena Rybakina ...

La bielorussa Aryna Sabalenka ha conquistato il primo torneo dello Slam battendo la kazaka Elena Rybakina per 4-6 6-3 6-4 nella finale degli Australian Open 2023 di tennis dopo una battaglia sportiva ...