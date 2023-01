Australian Open 2023 | Sabalenka vince il primo slam della carriera | battuta in rimonta Rybakina

(Di sabato 28 gennaio 2023) La nuova regina dell’è Arynainper la giocatrice bielorussa, che alla prima finale ha sconfitto inElenacon il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Dopo un avvio sottotono, la giocatrice di Minsk ha ribaltato l’incontro ed ha potuto finalmente esultare dopo 2h29?. A partire da lunedì sarà numero 2 del mondo nonché numero unoRace, avendo vinto tutti e 11 gli incontri disputati nel. Non riesce invece il bis alla kazaka, che dopo aver conquistato il titolo a Wimbledon non riesce a ripetersi in Australia. Partita bene, con il passare del tempo il suo servizio ha perso di efficacia e nel finale anche le energie hanno iniziato a ...

Tutto pronto per l'inizio della Coppa Davis 2023 , che caratterizzerà la settimana post -, priva di tornei Atp. In giro per il mondo si disputeranno i play - off , con 24 squadre impegnate e determinate a staccare uno dei 12 pass per le fasi finali. Assente l' Italia , già ...

La cronaca in diretta dell'ultimo atto del torneo del singolare femminile del 2023: in campo la kazaka campionessa di Wimbledon contro la bielorussa n.5 del mondo. Domenica, a partire dalle 09.30 italiane, il serbo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2023, primo Slam dell'anno.