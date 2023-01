Australian Open 2023 | i 12 precedenti tra Djokovic e Tsitsipas | un confronto impietoso

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Domani, a partire dalle 09.30 italiane, si terrà la Finale deglidel singolare maschile. Si confronteranno il serbo Novake il greco Stefanos. Indubbiamente, i due tennisti sono stati quelli che hanno maggiormente convinto in questo primo scorcio di stagione, dal momento che negli eventi in cui sono stati impegnati non hanno mai perso. Una partita importante sotto molteplici aspetti. Il vincitore, infatti, non si fregerà solo del titolo del primo Slam dell’anno, ma anche della posizione di leader della classifica mondiale. Per questo, comunque andrà a finire, lo spagnolo Carlos Alcaraz dovrà cedere lo scettro. In secondo luogo, Nole ha grandissime motivazioni per imporsi: il campione di Belgrado va a caccia del 10° sigillo in questo Major che vorrebbe dire anche 22° Slam in carriera, ...