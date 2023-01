Australian Open 2023 | Djokovic - Tsitsipas | orario e dove vedere la finale - Sport - Tennis - quotidiano net

Dopo la scorpacciata deglisi chiude la prima fase della stagione tennistica, con conseguente trasloco dei due circuiti, almeno in parte, nel Vecchio Continente. In realtà per il circuito ATP la prossima sarà ...AGI - Aryna Sabalenka, 24 anni e numero 5 del ranking mondiale, conquista a Melbourne il primo titolo Slam della sua carriera. Battendo in tre combattuti set (4/6 - 6/3 - 6 - 4) la russa di passaporto ...

Australian Open: Sabalenka conquista il primo Slam, ko Rybakina - Sportmediaset Sport Mediaset

Elena Rybakina - Aryna Sabalenka live: Tennis - Australian Open Femminile Eurosport IT

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

Djokovic-Tsitsipas pronostico, Australian Open: Nole favorito La Gazzetta dello Sport

Australian Open: a quasi 36 anni un exploit di Rafa Nadal stupiva. Di Novak Djokovic no. Tre obiettivi per il serbo, due per Tsitsipas Ubitennis

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka è la nuova regina dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Al termine di una finale tesa e combattuta, la 24enne bielorussa ha superato in rimonta la ...Dopo la scorpacciata degli Australian Open si chiude la prima fase della stagione tennistica, con conseguente trasloco dei due circuiti, almeno ...