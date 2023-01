Australian Open 2023 | Aryna Sabalenka vince il suo primo Slam! Elena Rybakina sconfitta in tre set

(Di sabato 28 gennaio 2023)ce l’ha fatta. La bielorussa ha vinto l’edizionedegli. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, la bielorussa ha sconfitto in rimonta colei che aveva vinto Wimbledon l’anno scorso,, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Una partita molto equilibrata nella quale, dal secondo parziale in avanti, ha saputo trovare il giusto equilibrio tra servizio e risposta, mettendo in difficoltà negli spostamenti la sua avversaria. Persi tratta del 12° titolo in carriera, ovviamente il più importante, e con questo riscontro si eleva alla posizione n.2 del ranking, mentre per la kazaka c’è la top-10. Flawless @A pic.twitter.com/Hov1LqWDHU — ...

La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d'Australia 2023. Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, in tre set con il punteggio di 4 - 6, 6 - 3,6 - 4 in 2h28' di

