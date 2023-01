Australian Open 2023 | Aryna Sabalenka | “Sto ancora tremando | la mia squadra è la più pazza del Tour”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) La bielorussaha conquistato il primo torneo dello Slam battendo la kazaka Elena Rybakina per 4-6 6-3 6-4 nella finale deglidi tennis dopo una battaglia sportiva di 2 ore e 28 minuti.è la 58ma donna diversa nell’eraa vincere un titolo dello Slam.ha ricevuto il trofeo della campionessa da Billie Jean King, che ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per il tennis femminile: “Stoe sono super nervosa. La miaè la piùdel, direi“. La dedica per la vittoria, dunque, è tutta per il suo angolo, a cui si rivolge la bielorussa: “Abbiamo attraversato ...