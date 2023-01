Atti intimidatori inquietanti dei mafiosi | Avevano deciso di ucciderlo

Leggi su direttanews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordinedida parte dei. Farebbe tutto parte di una particolare ed inquietante metodologia utilizzata per minacciare coloro che non vogliono cedere alle richieste della famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale, appartenente al mandamento palermitano dei Pagliarelli. Scoperti il rituale di(DirettaNews)Sarebbe proprio questo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine dopo aver scoperto il rituale della bambola con il proiettile conficcato nella testa, un chiaro segnale inviato agli imprenditori che non volevano sottostare al pizzo e ad altre richieste....