Attentato a Gerusalemme | almeno 7 morti e 10 feriti in attacco a sinagoga | ucciso l' assalitore Hamas | «Vendetta per le vittime di Jenin»

(Di sabato 28 gennaio 2023)- Ha atteso l?ingresso dello Shabbat, il giorno sacro della preghiera per gli ebrei, per consumare la sua. Ha attraversato le strade percorse dalle rare auto che circolano...

Due israeliani sono stati feriti in un nuovo attacco a, nel sito archeologico della città di Davide, questa mattina. Lo riferisce la Radio ... L'attacco avviene nell'indomani dell...... aest. L'esercito e la polizia, in conseguenza dell'in cui sono rimasti uccisi sette civili israeliani, hanno elevato lo stato di allerta in tutto il Paese, con ulteriori ...

Attacco palestinese a Gerusalemme, almeno 7 morti. Ucciso l'assalitore Agenzia ANSA

Attacco a Gerusalemme, chi era l'attentatore Adnkronos

Attentato Gerusalemme, polizia arresta 42 persone - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gerusalemme, 7 morti in un attacco vicino a una sinagoga: ucciso l’assalitore Il Fatto Quotidiano

Gerusalemme, attentato davanti a una sinagoga: almeno 7 morti nella sparatoria, ucciso terrorista Corriere della Sera

A Gerusalemme due israeliani sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in un attentato alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan (Città di Davide). I due ...A Gerusalemme Est, nel quartiere ebraico di Neve Yaakov, sono morte in un attentato sette persone, molte altre sono state ferite. Secondo le autorità israeliane, l’attentatore ha aperto il fuoco fuori ...