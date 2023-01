Attentati contro i diplomatici italiani a Barcellona e Berlino Meloni | Preoccupati

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l'Europa". Il premier Giorgiaesprime preoccupazione per glialle sedi diplomatiche italiane in Spagna. ein Germania. L'edificio del consolato italiano aè stato imbrattato ieri sera da ignoti. Nello stesso momento l'automobile con targa diplomatica di un funzionario dell'ambasciata italiana aè stata incendiata. "Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale comunica che nella serata di ieri ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove è ubicato il Consolato Generale a, imbrattando una parete dell'ingresso dell'edificio. Nella giornata di ieri, a, è stata anche incendiata l'auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio ...