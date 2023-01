Attentati alle sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona. Meloni a Tripoli

(Di sabato 28 gennaio 2023). Ancora due attacchiitaliane dopo quello di Atene di poche settimane fa. La Farnesina riferisce che ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove è ubicata il consolato generale a. Aè stata incendiata auto con targa diplomatica italiana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato le ambasciate e disposto il rafforzamento dellee del personale. Solidarietà viene espressa dalla premier Giorgiache in missione in Libia insieme a Tajani e il ministro Piantedosi.

Ancora due attacchiambasciate italiane. Rafforzati i dispositivi di sicurezza. La premier è in missione in ...'Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l'Europa'. Il premier Giorgia Meloni esprime preoccupazione per glisedi diplomatiche italiane in Spagna. ein Germania. L'edificio del consolato italiano a Barcellona è stato imbrattato ieri sera da ignoti. Nello stesso momento l'automobile con targa ...

A Gerusalemme due israeliani sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in un attentato alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan (Città di Davide). I due ..."Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l’Europa". Il premier Giorgia Meloni esprime preoccupazione per gli attentati alle sedi diplomatiche italiane in Spagna. ein Germania.