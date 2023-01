(Di sabato 28 gennaio 2023) La Procura di Roma è in attesa delle informative da Digos e Ros per avviare, così come avvenuto per episodi analoghi come quello di Atene, fascicoli diin relazione alle azioni contro il ...

La Procura di Roma è in attesa delle informative da Digos e Ros per avviare, così come avvenuto per episodi analoghi come quello di Atene, fascicoli di indagine in relazione alle azioni contro il ...L'intellingence lavora a un collegamento tra glie gruppi mobilitati per la solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis, in sciopero della fame. 'Libertat Cospito' su un ...

Attentati a diplomatici italiani a Barcellona e Berlino: «Rafforzata la sicurezza». Meloni: «Seguiamo con... Corriere della Sera

Attentati contro i diplomatici italiani a Barcellona e a Berlino, pista anarchica. La solidarietà di Meloni Open

Diplomatici italiani sotto attacco, attentati a Barcellona e Berlino: spunta la pista anarchica ilGiornale.it

Attentati a diplomatici: pm apre indagine, ipotesi anarchici Agenzia ANSA

Si segue la pista anarchica per gli attentati ai diplomatici. Solidarietà di Giorgia Meloni Tiscali Notizie

"Seguiamo con estrema attenzione lo sviluppo di questi inquietanti attentati contro i diplomatici italiani. A Berlino, infatti, è stata ...Incendiata l'auto del primo consigliere dell'ambasciata italiana a Berlino. Vandalizzato anche il consolato italiano a Barcellona.