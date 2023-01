Attacco alle sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona | cinque fermi in Spagna La Procura di Roma apre un’inchiesta | ipotesi pista anarchica Meloni | “Violenze preoccupanti”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Infranta la vetrata del palazzo del Consolato Generale ae imbrattata una parete. Aincendiata l'auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all'Ambasciata d'Italia

Spagna sotto choc dopo l’attacco alle chiese Avvenire

Il machete, la gellaba e l'urlo per Allah: l'attacco alle chiese di Spagna ilGiornale.it

Due nuovi attacchi con coltello in Spagna e Germania Il Foglio

Attaccate le sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino. La procura di Roma apre un'indagine: "Pista a… la Repubblica

Attacchi a sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino: ipotesi anarchici. «Identificate e fermate 5 per ilmessaggero.it

Gli episodi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Immediata la solidarietà del ministero degli esteri Antonio Tajani.