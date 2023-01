Attacco alle sedi diplomatiche | gli anarchici lasciano la firma | “Libertà per Cospito”

(Di sabato 28 gennaio 2023) La Procura di Roma aprirà un’inchiesta sugli attacchidi Berlino e Barcellona. I procedimenti saranno all’attenzione dei magistrati dell’antiterrorismo. Si segue la pista degli: sulla sede di Barcellona sono state tracciate scritte chepoco spazio ai dubbi come «Libertat»; «Stato italiano assassino» e «Amnistia totale». Gli attacchinel nome diA piazzale Clodio sono attese nel prossime ore le informative dei carabinieri del Ros e della Digos per avviare formalmente i fascicoli di indagine. In Spagna sull’indagano i Mossos de Esquadra, il corpo di polizia regionale della Catalogna. ...

Noi non dobbiamo pensare agli elogi, fa piacere ma noi dobbiamo pensarepartite del girone di ... Anche inc'è abbondanza... "Per me è un vantaggio e mi mettono in difficoltà... Non ci ......di Roma La polizia di Barcellona ha identificato cinque persone ritenute responsabili dell'... I cinque, identificati grazietelecamere di sicurezza dell'edificio, sono stati fermati e poi ...

Spagna sotto choc dopo l’attacco alle chiese Avvenire

Il machete, la gellaba e l'urlo per Allah: l'attacco alle chiese di Spagna ilGiornale.it

Due nuovi attacchi con coltello in Spagna e Germania Il Foglio

Attacco alle sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona. La scritta “Libertat Cospito”… Il Fatto Quotidiano

Attacchi a sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona, pista anarchica Il Sole 24 ORE

Le scritte per Cospito a Barcellona: l'intelligence segue la pista anarchica per gli attacchi alle sedi diplomatiche ...L'attacco alle sedi diplomatiche di Barcellona e Berlino desta preoccupazione tra i politici italiani: alcune delle reazioni che si leggono su Twitter ...