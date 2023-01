Attacco all' Ambasciata italiana a Berlino e Barcellona | indagano le procure

(Di sabato 28 gennaio 2023) È stata data alle fiamme nella scorsa notte l'auto - con targa diplomatica - di un funzionario in servizio all'd'Italia a. Sempre nella serata dei vandali hanno infranto la vetrata ...

Cliccando su Verifica si è diretti al sito del partner per verificarne i principi di cui'art. 5. Brighton sempre votato al gioco offensivo, ma con un occhio di riguardo al tridente d'dei ...È stata data alle fiamme nella scorsa notte l'auto - con targa diplomatica - di un funzionario in servizio'Ambasciata d'Italia a Berlino. Sempre nella serata dei vandali hanno infranto la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia a Barcellona, imbrattando una parete dell'...

"La Russia studia un attacco all'Ucraina da Nord, proverà a bloccare i carri armati" QUOTIDIANO NAZIONALE

Attacco all'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran: ucciso il capo della sicurezza RaiNews

Iran, le immagini dell'attacco all'ambasciata dell'Azerbaigian TGCOM

Iran: attacco all'ambasciata azera, un morto Agenzia ANSA

Attacco all'arma bianca in un treno in Germania. Almeno 2 morti AGI - Agenzia Italia

Gli episodi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Immediata la solidarietà del ministero degli esteri Antonio Tajani.Un attentatore di 13 anni ha esploso colpi d'arma da fuoco contro l'ingresso del sito archeologico della Città di Davide, a Gerusalemme est. Ieri un 21enne ha ammazzato sette persone ed è stato poi uc ...