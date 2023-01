Attacchi alla diplomazia italiana a Berlino e a Barcellona

(Di sabato 28 gennaio 2023)dell’Italia sotto attacco? È questo il dubbio se si pensa a quanto reso noto dFarnesina su atti di aggressione alle nostre sedi all’estero. La premier Giorgia Meloni: “Siamo preoccupati per le violenze“. Il 27 gennaio ignoti hanno dato alle fiamme l’auto con targa diplomatica di un funzionario della nostrain servizio all‘Ambasciata d’Italia a. Nella sera dello stesso giorno, inoltre, qualcuno ha infranto la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d’Italia a, in Spagna, imbrattando una parete dell’ingresso dell’edificio. La sede dell’Ambasciata d’Italia a. Foto Twitter @Euro comunicaSolidarietà“Ho fatto pervenire la mia solidarietà e quella del Governo italiano al ...

Al momento la pista più accredita è quella legatamatrice anarchica così come nell'episodio dell'attentato i danni del primo consigliere dell'ambasciata in Grecia Susanna Schlein e la sua ...Con la conclusione delle restrizioni legatepandemia, il gruppo No vax, "dichiaratamente ... Glivenivano coordinati su gruppi telegram creati ad hoc e sugli stessi gruppi venivano poi ...

Attacco alla sinagoga, 7 morti a Gerusalemme. Ucciso l'assalitore AGI - Agenzia Italia

Attacco armato vicino alla sinagoga, almeno 7 morti. Colpito l'attentatore Avvenire

Israele, attacco alla sinagoga a Gerusalemme: 8 morti Adnkronos

Ucraina, ultime notizie. Kiev: Russia prepara nuova ondata di attacchi entro il 24 febbraio Il Sole 24 ORE

La corsa contro il tempo dell'Ucraina: "Nuovi attacchi russi il 24 ... InsideOver

Gli attacchi al neo-ministro descrivono il pantano preoccupante in cui ci troviamo. Carlo Nordio si può dire è sostanzialmente solo. Attaccato dai soliti noti e alla fine nella sua autonomia, anche in ...In Ucraina il fronte dei combattimenti sembra in stallo. Gli esperti si aspettavano questo scenario, perché le rigide condizioni invernali rendono difficili gli spostamenti delle truppe. Ma si prevede ...