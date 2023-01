Atletica | Vissa migliora il record italiano del miglio indoor | resisteva da oltre 40 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Daquarant'questo: era il marzo del 1982, a Milano, e portava la firma di una leggenda del mezzofondo azzurro come Gabriella Dorio. È caduto oggi a New York il primatodel, per merito di un'atleta in forte ascesa come Sintayehu, già in maglia azzurra ai Mondiali in Oregon della passata stagione. L'atleta friulana, che da quest'anno ha scelto la strada del professionismo con l'On Athletic Club negli Stati Uniti, ha firmato il crono di 4'28"71 al Dr Sander Columbia Challenge,ndo di diciannove centesimi il primatodella Dorio (4'28"90) rimasto intatto dal 10 marzo 1982.ha ...