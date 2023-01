Atletica | Tamberi | “Anno molto importante | punto ad una medaglia ai Mondiali di Budapest”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il saltatore in alto, Gianmarco, ha parlato dei propri obbiettivi stagionali, con un focus specifico sul Mondiale a. Queste le sue parole, prima del concerto benefico per il Bambin Gesù all’Auditorium Conciliazione: “Questo è un, ci sardie quella iridata è l’ultimache mi manca. Da qui a Parigi 2024 sono due anni intensi, spero di coronare altri due sogni, sonocarico”. Poi ha aggiunto, in merito ad una possibile presenza al Festival di Sanremo: “Adesso sono in piena preparazione, sarebbe una cosabella, vedremo” SportFace.

Per l'presenzieranno Marcell Jacobs , campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta, e Gianmarco, oro a Tokyo nel salto in alto. Quindi ci sarà Bebe Vio per la scherma, ...... la romana Simona Quadarella (bronzo olimpico a Tokyo) e Margherita Panziera, per l'ci saranno Marcell Jacobs e Gianmarco(entrambi oro a Tokyo), per la scherma ci saranno invece ...

Da qui a Parigi 2024 sono due anni intensi, spero di coronare altri due sogni, sono molto carico". Parola di Gianmarco Tamberi, olimpionico di salto in alto a Tokyo 2020, prima del concerto benefico ...