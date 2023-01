Atletica | Simone Barontini vince gli 800 a Manchester Coiro e Mosetti si migliorano | Bogliolo sottotono

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ottimo esordio stagionale per, che ha vinto gli 800 metri del Meeting di, prova del World Indoor Tour (livello bronze) dileggera. Il mezzofondista si è imposto con il tempo di 1:48.09, correndo sempre in testa la seconda parte di gara e riuscendo a battere il britannico Sam Reardon (1:48.46). L’anconetano, già finalista agli ultimi Europei outdoor, si è avvicinato al proprio personale al coperto di 1:47.51. L’azzurro aveva rotto il ghiaccio settimana scorsa correndo i 400 metri in 47.00 al PalaIndoor di Ancona. Sempre nella località britannica, Eloiosaha firmato il proprio personale sugli 800 metri (2:03.20, ritoccato il 2:03.38 della scorsa settimana ad Ancona). La 22enne romana ha chiuso in seconda posizione alle spalle della padrona di casa Isabelle ...