Atletica | Larissa Iapichino vince il meeting di Sabadell nel salto in lungo

(Di sabato 28 gennaio 2023)la gara diindeldi2023. L’azzurra ha ottenuto la misura di 6,72 metri, portando a casa la gara e migliorando i 6, 45 metri dell’ultima gara ai Campionati del Mediterraneo Under 23. Appuntamento ora al 10 febbraio a Berlino, per la prossima gara della saltatrice italiana. SportFace.

Miglio anche per Laura Pellicoro (Bracco) all'University of Washington Invitational di ... Seconda uscita stagionale nel lungo perIapichino a Sabadell nel Míting Internacional de ...C'è grande attesa per la figlia d'arteIapichino nel salto in lungo, che sfiderà la greca Spyridoula Karydi già campionessa europea U20 del triplo e la spagnola Tessy Ebosele , a sua volta ...

Larissa Iapichino vince il salto in lungo al meeting di Sabadell con la misura di 6,72 metri. Incoraggiante passo in avanti per la ventenne toscana, che la settimana ... La Larissa Iapichino che piace. Un salto così le mancava dal giorno del record del mondo U20 indoor, ovvero dal 20 febbraio del 2021. L'azzurra delle Fiamma Gialle decolla a 6,72 e si prende il ...