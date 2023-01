Atletica | lampi di Larissa Iapichino | vittoria a Sabadell | non saltava così lungo da 2 anni

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha vinto il Meeting di, riuscendo a saltare 6.72 metri nella località spagnola. Si tratta di un importante passo in avanti per la toscana, che settimana scorsa si era imposta ai Campionati del Mediterraneo Under 23 con un poco soddisfacente 6.45. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gi, nonlontana da due: il 6 febbraio 2021 si spinse a 6.75 ad Ancona, preludio al 6.91 di un paio di settimane dopo (record mondiale juniores e primato italiano assoluto al coperto, eguagliando la madre). Quella odierna è la quarta misura della sua giovane carriera. La 20enne sembra essere sulla via del recupero, dopo un paio di annata agonistiche complicate a causa di qualche problema fisico che le ha impedito di spiccare il volo come ...