(Di sabato 28 gennaio 2023) In occasione della prima tappa del World Indoor Tour (gold) in quel di Karslruhe, in Germania, l’azzurrosi è reso protagonista nella gara dei 1500 metri conquistando il terzo posto (alle spalle del britannico George Mills e del portoghese Isaac Nader) eando il proprio personale di tre secondi. Il tempo registrato da, pari a 3:37:36, testimonia la bontà della prova dell’azzurro avendo sfiorato il record italiano al coperto, siglato nella scorsa stagione da Ossama Meslek (3:37.29), distante appena 7 centesimi. In ogni caso, l’inizio della stagione è a dir poco promettente per. Di seguito, le dichiarazioni dell’azzurro riportate sul sito federale: “È stata una grande gara,la mia più bella di sempre finora e in un ...

Grande prestazione diRiva a Karlsruhe, sede del meeting indoor valevole come tappa Gold del World Athletics Indoor Tour. In Germania il 22enne delle Fiamme Gialle ha chiuso al terzo posto i 1500 metri con il ...Sette tappe consecutive per approdare poi ai campionati europei indoor diLeggera: è un programma fitto quello che da questo venerdì si prenderà la scena. La ...sui 60 ostacoli eRiva ...

Atletica, Federico Riva: "Forse la mia miglior gara! Felice di aver battuto atleti di livello internazionale" OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

FEDERICO RIVA terzo a Karlsruhe, atletica: record italiano 1500 a ... SPORTFACE.IT

Cross per Tutti, in 2000 per l'Apertura a Canegrate Fidal Lombardia

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Karlsruhe finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.56 Una serata positiva per gli azzurri ...Grande prestazione di Federico Riva a Karlsruhe, sede del meeting indoor valevole come tappa Gold del World Athletics Indoor Tour. In Germania il 22enne delle Fiamme Gialle ha chiuso al terzo posto i ...