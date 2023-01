Atletica | da Ostia agli Europei Indoor | Riva strappa la qualifica nei 1500 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023)– Splendido risultato per il mezzofondo azzurro a Karlsruhe, in Germania, nel primo grande meeting dell’anno. L’acuto è di Federicoche ara un soffio dal record italiano al coperto deicon l’eccellente crono di 3:37.36, a soli sette centesimi dal primato nazionale stabilito nella passata stagione da Ossama Meslek (3:37.29). Per il 22enne romano delle Fiamme Gialle c’è un prestigioso terzo posto nella tappa Gold del World AthleticsTour e lo standard per i prossimiin sala di Istanbul (2-5 marzo) fissato a 3:37.40. Con questo tempo diventa il terzo italiano di ogni epoca, alle spalle anche di Pietro Arese (3:37.31 sempre nel 2022), ed entra in una nuova dimensione: quasi tre secondi tolti al personale, ...